***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.05.2021 19:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.280.111
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.774.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.097.042
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -230.847
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.327.889
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-124.506.022
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
188.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-124.694.748
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-126.183.070
Alınan Faiz
10 230.847
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.327.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.739.876
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
194.314.872
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-62.574.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.459.765
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.459.765
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 3.459.765
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.459.765
Finansal Varlıklar
14 124.694.748
TOPLAM VARLIKLAR
128.154.513
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 188.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
188.726
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
127.965.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.774.090
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
194.314.872
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-62.574.995
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 127.965.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 230.847
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.347.728
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.327.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 19.541
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.425.229
Yönetim Ücretleri
7 -295.367
Saklama Ücretleri
7 -21.394
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -5.203
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -17.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -2.173
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-348.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.774.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.774.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.774.090
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934791
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