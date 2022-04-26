***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2022 18:23
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.966.143
Net Dönem Karı (Zararı)
1.965.884
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-792
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -792
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
259
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
259
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.965.351
Alınan Faiz
10 792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.965.884
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
56.472.627
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-58.438.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 259
TOPLAM VARLIKLAR
259
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
259
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.965.884
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.472.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-58.438.511
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 792
Temettü Gelirleri
10 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.020.142
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.020.934
Yönetim Ücretleri
7 -20.496
Saklama Ücretleri
7 -1.988
Denetim Ücretleri
7 -8.732
Kurul Ücretleri
7 -259
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -15.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -7.844
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-55.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.965.884
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.965.884
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.965.884
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024029
BIST