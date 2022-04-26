***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.966.143Net Dönem Karı (Zararı)1.965.884NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-792Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -792Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER259Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler259FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.965.351Alınan Faiz10 792FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.965.884Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit56.472.627Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-58.438.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)259NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)259DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 259TOPLAM VARLIKLAR259YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)259TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.965.884Katılma Payı İhraç Tutarı (+)56.472.627Katılma Payı İade Tutarı (-)-58.438.511TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 792Temettü Gelirleri10 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.020.142Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/ZararEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.020.934Yönetim Ücretleri7 -20.496Saklama Ücretleri7 -1.988Denetim Ücretleri7 -8.732Kurul Ücretleri7 -259Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -15.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -7.844ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-55.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.965.884NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.965.884DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.965.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024029BIST