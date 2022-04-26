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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2022 18:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.249.275 8.326.055
Net Dönem Karı (Zararı)
1.223.997 2.783.943
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
345.665 -933.842
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -284.494 -661.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
630.159 -272.291
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.025.278 5.542.112
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.665 -3.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.029.943 5.545.157
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.594.940 7.392.213
Alınan Faiz
10 284.494 661.551
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-630.159 272.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.781.457 -6.640.956
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.781.457 -6.640.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.532.182 1.685.099
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.532.182 1.685.099
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.686.068 969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 153.886 1.686.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 153.886 1.686.068
Finansal Varlıklar
14 0 10.029.943
TOPLAM VARLIKLAR
153.886 11.716.011
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.857 8.521
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.857 8.521
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
150.029 11.707.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 11.707.489 15.564.502
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.223.997 2.783.943
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.781.457 -6.640.955
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 150.029 11.707.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 284.494 661.551
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.573.771 1.961.590
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-630.159 272.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 36.044 24
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.264.150 2.895.456
Yönetim Ücretleri
7 -16.594 -39.463
Saklama Ücretleri
7 -5.142 -12.168
Denetim Ücretleri
7 -3.513 -2.876
Kurul Ücretleri
7 -1.267 -3.327
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0 -4.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -13.637 -49.003
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-40.153 -111.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.223.997 2.783.943
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.223.997 2.783.943
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.223.997 2.783.943



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024030


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Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 -0,23  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 -0,11  
B. Petrol 105 105 0,43  
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