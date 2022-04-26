***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.249.275 8.326.055Net Dönem Karı (Zararı)1.223.997 2.783.943NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER345.665 -933.842Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -284.494 -661.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler630.159 -272.291İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.025.278 5.542.112Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.665 -3.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.029.943 5.545.157FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.594.940 7.392.213Alınan Faiz10 284.494 661.551Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-630.159 272.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.781.457 -6.640.956Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-12.781.457 -6.640.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.532.182 1.685.099NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.532.182 1.685.099DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.686.068 969DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 153.886 1.686.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 153.886 1.686.068Finansal Varlıklar14 0 10.029.943TOPLAM VARLIKLAR153.886 11.716.011YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.857 8.521TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.857 8.521TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)150.029 11.707.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 11.707.489 15.564.502Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.223.997 2.783.943Katılma Payı İade Tutarı (-)-12.781.457 -6.640.955TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 150.029 11.707.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 284.494 661.551Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.573.771 1.961.590Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-630.159 272.291Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 36.044 24ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.264.150 2.895.456Yönetim Ücretleri7 -16.594 -39.463Saklama Ücretleri7 -5.142 -12.168Denetim Ücretleri7 -3.513 -2.876Kurul Ücretleri7 -1.267 -3.327Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 0 -4.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -13.637 -49.003ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-40.153 -111.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.223.997 2.783.943NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.223.997 2.783.943DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.223.997 2.783.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024030BIST