GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.775.713
|% 19,98
|HATEK
|10,12
|41.848.847
|% 19,91
|ALCAR
|64,90
|22.794.190
|% 17,36
|BURCE
|7,07
|3.742.741
|% 14,96
|OYAYO
|2,56
|36.097.274
|% 14,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9338
|7,9736
|% 0,68
|Frank
|6,2441
|6,2818
|% 0,35
|Riyal
|1,6286
|1,6368
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-11,87
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,00
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|Tam
|2.149
|2.203
|-50,65
|Yarım
|1.039
|1.065
|-24,51
|Çeyrek
|521
|533
|-12,25
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,29
Seans Raporu
- 17:50ALKIM Yüzde 4.55 oranında artışla 48.24 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 355 adet işlem
- 17:49SANFM Yüzde 4.06 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 509 adet işlem
- 17:48XU100 Endeks 115, 070 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 13, 031.00 milyon TL de
- 17:45GSRAY Yüzde 13.89 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 268, 831 adet işlem
- 17:44KLNMA Yüzde 8.46 oranında artışla 42.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 028 adet işlem