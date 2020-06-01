***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.06.2020 14:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848046
BIST
16:54107.019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.498,60
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:546,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:547,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:54380,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 380,27
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.368.824
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.162.698
|% -7,08
|
|AYCES
|25,42
|540.865
|% -6,13
|
|ULUUN
|8,96
|42.848.148
|% -3,97
|
|YAPRK
|9,55
|6.273.042
|% -3,92
|
|GARAN
|7,97
|981.830.671
|% 1,92
|
|ASELS
|31,20
|947.752.606
|% 3,38
|
|THYAO
|12,81
|801.373.468
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,63
|671.487.975
|% 7,08
|
|EKGYO
|1,56
|557.191.435
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|557.191.435
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,63
|671.487.975
|% 7,08
|
|YKBNK
|2,37
|347.242.477
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|441.240.598
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,20
|149.843.484
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4476
|8,4899
|% 0,61
|
|Frank
|7,0681
|7,1107
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8120
|1,8211
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,50
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.506
|32,00
|
|Tam
|2.540
|2.578
|28,80
|
|Yarım
|1.240
|1.262
|21,80
|
|Çeyrek
|620
|629
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
|