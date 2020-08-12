***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
12.08.2020 17:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868378
BIST
17:411.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
17:417,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1121
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
17:418,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1551
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
17:41456,11
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 13,32
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler17:41
|FADE
|3,85
|18.230.370
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.348.703
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.323.074
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.497.671
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|147.880.304
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.218.503
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,57
|2.270.245.558
|% -0,34
|
|KRDMD
|3,03
|1.547.438.258
|% 6,69
|
|EKGYO
|2,05
|1.519.355.399
|% -0,97
|
|GARAN
|7,10
|1.479.753.506
|% 0,71
|
|GUSGR
|6,20
|1.032.001.080
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,05
|1.519.355.399
|% -0,97
|
|KRDMD
|3,03
|1.547.438.258
|% 6,69
|
|ODAS
|2,49
|552.739.840
|% 5,06
|
|GARAN
|7,10
|1.479.753.506
|% 0,71
|
|THYAO
|11,57
|2.270.245.558
|% -0,34
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3129
|7,3167
|% 1,56
|
|Euro
|8,6265
|8,6378
|% 1,83
|
|Sterlin
|9,5077
|9,5554
|% 1,46
|
|Frank
|7,9955
|8,0437
|% 2,17
|
|Riyal
|1,9450
|1,9547
|% 1,55
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|33,14
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,12
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,29
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,76
|
Seans Raporu
17:41
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