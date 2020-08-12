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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

12.08.2020 17:52
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar

01.01.2020-30.06.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868378


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BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,85 18.230.370 % 10,00  
KENT 1.892,60 20.058.402 % 10,00  
DMSAS 5,62 44.348.703 % 9,98  
QNBFB 77,70 108.323.074 % 9,98  
LINK 29,32 8.497.671 % 9,98  
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17:41 Alış Satış %  
Dolar 7,3129 7,3167 % 1,56  
Euro 8,6265 8,6378 % 1,83  
Sterlin 9,5077 9,5554 % 1,46  
Frank 7,9955 8,0437 % 2,17  
Riyal 1,9450 1,9547 % 1,55  
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17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 33,14  
Altın Gr. 456 456 13,12  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,82 25,86 1,04  
Gümüş Gr. 6,04 6,04 0,29  
B. Petrol 45,26 45,26 0,76  
Seans Raporu 17:41
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