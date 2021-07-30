***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.07.2021 12:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemine Ait Faaliyet Raporu,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953015
BIST
14:441.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,19
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:448,4136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:4410,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0637
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:44494,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,97
|Açılış
|: 494,22
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:42
|DOBUR
|14,08
|2.967.597
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.435.571
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.709.403
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.910.437
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.782.043
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.771.610
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|23.569.858
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,77
|125.741.560
|% -8,51
|
|MEGAP
|6,77
|125.741.560
|% -8,51
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|868.874.470
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|474.197.019
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|463.532.875
|% 0,77
|
|EREGL
|20,00
|375.510.266
|% 0,00
|
|ASELS
|15,41
|337.832.748
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,35
|474.197.019
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|868.874.470
|% 0,72
|
|KARSN
|4,34
|314.029.367
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|463.532.875
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|76.071.007
|% -2,17
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4096
|8,4125
|% -0,51
|
|Euro
|9,9907
|10,0191
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7043
|11,7630
|% -0,60
|
|Frank
|9,2408
|9,2965
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2344
|2,2456
|% -0,63
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,99
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-32,04
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-15,50
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,16
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:56MEGAP
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 501, 642 adet işlem
-
14:56MEGAP
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 501, 642 adet işlem
-
14:55VESTL
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 29.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 025 adet işlem
-
14:54HURGZ
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 518, 763 adet işlem
-
14:53MEGAP
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 452, 161 adet işlem