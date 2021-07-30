***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklamalar01.01.2021-30.06.2021 Dönemine Ait Faaliyet Raporu,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953015BIST