***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.04.2022 10:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu ekte bilginize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024693
BIST
11:022.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 24,70
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:0214,8067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:0215,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0308
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:02896,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,70
|Açılış
|: 896,21
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:02
|EGGUB
|251,90
|8.687.023
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|18.493.693
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|10.839.855
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|531.072
|% 9,94
|
|POLHO
|3,38
|58.696.680
|% 8,68
|
|KZBGY
|62,30
|19.386.764
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,21
|212.058.117
|% -6,92
|
|BMSCH
|8,00
|18.449.495
|% -6,65
|
|THYAO
|41,30
|1.918.426.597
|% 1,98
|
|GARAN
|15,05
|1.089.422.842
|% 0,53
|
|SISE
|18,17
|558.167.571
|% 1,96
|
|AKBNK
|9,19
|451.147.477
|% 0,44
|
|EREGL
|34,16
|412.588.195
|% -0,52
|
|ALBRK
|1,21
|212.058.117
|% -6,92
|
|EKGYO
|2,69
|236.920.662
|% 2,28
|
|YKBNK
|5,03
|367.273.698
|% 1,62
|
|GARAN
|15,05
|1.089.422.842
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,16
|62.369.813
|% 5,45
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8033
|14,8067
|% -0,01
|
|Euro
|15,6316
|15,6573
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,5181
|18,6110
|% -0,01
|
|Frank
|15,2043
|15,2959
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9298
|3,9495
|% -0,15
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-2,26
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,44
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