***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 16:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074667
BIST
16:553.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -42,34
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:5518,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:5518,6782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0922
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:55992,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,37
|Açılış
|: 992,05
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:55
|FONET
|13,75
|138.220.429
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.748.953
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.067.842
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.586.135
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,70
|32.088.014
|% -5,73
|
|THYAO
|99,00
|7.685.848.811
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,33
|2.919.236.932
|% -2,85
|
|PETKM
|13,48
|2.372.194.507
|% 0,82
|
|SISE
|33,36
|2.276.408.102
|% -1,88
|
|TUPRS
|373,20
|2.268.851.565
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,49
|1.430.241.654
|% -1,75
|
|TSKB
|3,11
|982.472.813
|% 0,65
|
|SKBNK
|2,12
|411.135.450
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,33
|2.919.236.932
|% -2,85
|
|PETKM
|13,48
|2.372.194.507
|% 0,82
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6048
|18,6133
|% 0,03
|
|Euro
|18,6667
|18,6782
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,5076
|21,6155
|% -0,26
|
|Frank
|18,6960
|18,8086
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,06
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,22
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.745
|-37,00
|
|Tam
|6.660
|6.716
|-52,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|0,81
|