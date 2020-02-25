***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612Transferler900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.577.237 -3.199.887Dönem Karı (Zararı)6.804.059 1.307.215Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.804.059 1.307.215Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.591.685 2.791.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.986.685 689.404Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.883.687Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.883.687Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.421.462 2.212.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.421.462 2.212.699Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-172.014 -541.181Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-172.014 -541.181Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-986.355 -1.102.333Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-986.355 -1.102.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.341.907 -350.582İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.067.289 -5.772.067Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.683.683 774.128Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.227.886 -6.662.119İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-573.294 -1.978.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.654.592 -4.683.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.985 -49.699İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.985 -49.699Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)96.920Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)247.804 -16.658Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler185.822 7.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)185.822 7.114Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler367.719 128.048İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)367.719 128.048İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 47.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 47.119Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.328.455 -1.673.158Kira Ödemeleri-1.609.675Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-106.846 -1.501.431Vergi İadeleri (Ödemeleri)-34.697 -25.298YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-474.717 529.505Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-646.731 -11.676Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -140.348 -7.579Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -506.383 -4.097Alınan Faiz172.014 541.181FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.102.520 -2.670.382NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.102.520 -2.670.382DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ997.728 3.668.110DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.100.248 997.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.100.248 997.728Finansal Yatırımlar9.758.763 4.088.725Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.758.763 4.088.725Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 9.758.763 4.088.725Ticari Alacaklar12.260.396 8.032.510İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 3.837.601 3.264.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 8.422.795 4.768.203Peşin Ödenmiş Giderler466.607 714.411İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 466.607 714.411Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 74.189Diğer Dönen Varlıklar431 509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 431 509ARA TOPLAM24.586.445 13.908.072TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.586.445 13.908.072DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar212.052 158.067İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 212.052 158.067Maddi Duran Varlıklar1.044.822 354.401Mobilya ve Demirbaşlar281.445 354.401Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar8 763.377 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar638.165 775.009Diğer Haklar9 486.083 505.363Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 152.082 269.646Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.647.120 3.893.907Diğer Duran Varlıklar60.000 197.900İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 60.000 197.900TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.602.159 5.379.284TOPLAM VARLIKLAR28.188.604 19.287.356KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar176.899 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar176.899 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 176.899 0Ticari Borçlar305.332 119.510İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 305.332 119.510Diğer Borçlar995.569 627.850İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 995.569 627.850Kısa Vadeli Karşılıklar2.428.677 1.452.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.428.677 1.452.229Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.931İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.931ARA TOPLAM3.920.408 2.199.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.920.408 2.199.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.599 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.599 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 18.599 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.165.494 621.754Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.165.494 621.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.184.093 621.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.104.501 2.821.343ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.084.103 16.466.013Ödenmiş Sermaye16 14.866.533 14.866.533Sermaye Düzeltme Farkları689.078 689.078Sermaye Avansı900.000 900.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.280.674 5.280.674Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.050.386 2.050.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-257.775 -71.806Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-257.775 -71.806Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-257.775 -71.806Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.560.050 4.410.683Yasal Yedekler349.367 200.000Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 4.210.683 4.210.683Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -11.808.902 -12.966.750Net Dönem Karı veya Zararı6.804.059 1.307.215TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.084.103 16.466.013TOPLAM KAYNAKLAR28.188.604 19.287.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı32.166.589 18.963.980Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir17 32.166.589 18.963.980FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.166.589 18.963.980BRÜT KAR (ZARAR)32.166.589 18.963.980Genel Yönetim Giderleri18 -22.863.328 -16.694.957Pazarlama Giderleri18 -1.118.198 -1.427.641Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 635.408 476.739Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.149.194 -1.883.687ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.671.277 -565.566Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.141.326 1.662.280Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -666.637 -140.081FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.145.966 956.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.145.966 956.633Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.341.907 350.582Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -48.628Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -2.293.279 350.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.804.059 1.307.215DÖNEM KARI (ZARARI)6.804.059 1.307.215Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.804.059 1.307.215Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-185.969 -78.814Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-232.461 -98.517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.492 19.703Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi46.492 19.703Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-185.969 -78.814TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.618.090 1.228.401Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.618.090 1.228.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821474BIST