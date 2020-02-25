***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2020 17:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.577.237 -3.199.887
Dönem Karı (Zararı)
6.804.059 1.307.215
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.804.059 1.307.215
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.591.685 2.791.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.986.685 689.404
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.883.687
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.883.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.421.462 2.212.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.421.462 2.212.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-172.014 -541.181
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-172.014 -541.181
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-986.355 -1.102.333
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-986.355 -1.102.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.341.907 -350.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.067.289 -5.772.067
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.683.683 774.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.227.886 -6.662.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-573.294 -1.978.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.654.592 -4.683.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.985 -49.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.985 -49.699
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
96.920
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
247.804 -16.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.822 7.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
185.822 7.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
367.719 128.048
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
367.719 128.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 47.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 47.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.328.455 -1.673.158
Kira Ödemeleri
-1.609.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-106.846 -1.501.431
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.697 -25.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-474.717 529.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-646.731 -11.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -140.348 -7.579
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -506.383 -4.097
Alınan Faiz
172.014 541.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.102.520 -2.670.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.102.520 -2.670.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
997.728 3.668.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.100.248 997.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.100.248 997.728
Finansal Yatırımlar
9.758.763 4.088.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.758.763 4.088.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 9.758.763 4.088.725
Ticari Alacaklar
12.260.396 8.032.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.837.601 3.264.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.422.795 4.768.203
Peşin Ödenmiş Giderler
466.607 714.411
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 466.607 714.411
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 74.189
Diğer Dönen Varlıklar
431 509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 431 509
ARA TOPLAM
24.586.445 13.908.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.586.445 13.908.072
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
212.052 158.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 212.052 158.067
Maddi Duran Varlıklar
1.044.822 354.401
Mobilya ve Demirbaşlar
281.445 354.401
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8 763.377 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
638.165 775.009
Diğer Haklar
9 486.083 505.363
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 152.082 269.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.647.120 3.893.907
Diğer Duran Varlıklar
60.000 197.900
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 60.000 197.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.602.159 5.379.284
TOPLAM VARLIKLAR
28.188.604 19.287.356
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.899 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.899 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 176.899 0
Ticari Borçlar
305.332 119.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 305.332 119.510
Diğer Borçlar
995.569 627.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 995.569 627.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.428.677 1.452.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.428.677 1.452.229
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.931
ARA TOPLAM
3.920.408 2.199.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.920.408 2.199.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.599 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.599 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 18.599 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.165.494 621.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.165.494 621.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.184.093 621.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.104.501 2.821.343
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.084.103 16.466.013
Ödenmiş Sermaye
16 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-257.775 -71.806
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-257.775 -71.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-257.775 -71.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.560.050 4.410.683
Yasal Yedekler
349.367 200.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -11.808.902 -12.966.750
Net Dönem Karı veya Zararı
6.804.059 1.307.215
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.084.103 16.466.013
TOPLAM KAYNAKLAR
28.188.604 19.287.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
32.166.589 18.963.980
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
17 32.166.589 18.963.980
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.166.589 18.963.980
BRÜT KAR (ZARAR)
32.166.589 18.963.980
Genel Yönetim Giderleri
18 -22.863.328 -16.694.957
Pazarlama Giderleri
18 -1.118.198 -1.427.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 635.408 476.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.149.194 -1.883.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.671.277 -565.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.141.326 1.662.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -666.637 -140.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.145.966 956.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.145.966 956.633
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.341.907 350.582
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -48.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.293.279 350.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.804.059 1.307.215
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.804.059 1.307.215
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.804.059 1.307.215
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-185.969 -78.814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-232.461 -98.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.492 19.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
46.492 19.703
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-185.969 -78.814
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.618.090 1.228.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.618.090 1.228.401
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821474
BIST