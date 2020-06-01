Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 14:04
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleraraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.142 176.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 275.142 176.899
Ticari Borçlar
194.108 305.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 194.108 305.332
Diğer Borçlar
1.263.358 995.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.263.358 995.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.057 2.428.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 60.057 2.428.677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
772.689 13.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 772.689 13.931
ARA TOPLAM
2.565.354 3.920.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.565.354 3.920.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.394 18.599
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.394 18.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 34.394 18.599
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.224.877 1.165.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.224.877 1.165.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.259.271 1.184.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.824.625 5.104.501
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.970.038 23.084.103
Ödenmiş Sermaye
16 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
16 689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-216.511 -257.775
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-216.511 -257.775
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -216.511 -257.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.021.593 4.560.050
Yasal Yedekler
810.910 349.367
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -5.466.386 -11.808.902
Net Dönem Karı veya Zararı
2.844.671 6.804.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.970.038 23.084.103
TOPLAM KAYNAKLAR
29.794.663 28.188.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
10.477.299 5.879.263
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
17 10.477.299 5.879.263
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.477.299 5.879.263
BRÜT KAR (ZARAR)
10.477.299 5.879.263
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.239.274 -5.079.515
Pazarlama Giderleri
18 -157.473 -288.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 390.036 248.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.470.588 759.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.775.906 775.286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.492.648 -455.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.753.846 1.079.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.753.846 1.079.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-909.175 -281.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -821.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -87.857 -281.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.844.671 798.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.844.671 798.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.844.671 798.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.264 742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 51.580 928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.316 -186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -10.316 -186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.264 742
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.885.935 798.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.885.935 798.861



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848045


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:54107.019
Değişim :  1,42% |  1.498,60
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.193 En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 15,07 252.173 % 10,00  
EGCEY 0,77 381.385 % 10,00  
YONGA 24,88 173.239 % 9,99  
IDGYO 4,85 7.630.478 % 9,98  
PENGD 4,08 84.752.234 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4474 8,4898 % 0,61  
Frank 7,0662 7,1088 % 0,05  
Riyal 1,8116 1,8207 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 3,19  
Altın Gr. 380 380 1,07  
Cumhuriyet 2.465 2.503 29,20  
Tam 2.537 2.575 25,90  
Yarım 1.238 1.261 20,30  
Çeyrek 619 629 7,50  
Gümüş.Ons 18,11 18,15 0,27  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,06  
B. Petrol 37,62 37,62 -0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru