***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 14:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleraraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.142 176.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 275.142 176.899
Ticari Borçlar
194.108 305.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 194.108 305.332
Diğer Borçlar
1.263.358 995.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.263.358 995.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.057 2.428.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 60.057 2.428.677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
772.689 13.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 772.689 13.931
ARA TOPLAM
2.565.354 3.920.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.565.354 3.920.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.394 18.599
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.394 18.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 34.394 18.599
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.224.877 1.165.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.224.877 1.165.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.259.271 1.184.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.824.625 5.104.501
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.970.038 23.084.103
Ödenmiş Sermaye
16 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
16 689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-216.511 -257.775
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-216.511 -257.775
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -216.511 -257.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.021.593 4.560.050
Yasal Yedekler
810.910 349.367
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -5.466.386 -11.808.902
Net Dönem Karı veya Zararı
2.844.671 6.804.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.970.038 23.084.103
TOPLAM KAYNAKLAR
29.794.663 28.188.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
10.477.299 5.879.263
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
17 10.477.299 5.879.263
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.477.299 5.879.263
BRÜT KAR (ZARAR)
10.477.299 5.879.263
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.239.274 -5.079.515
Pazarlama Giderleri
18 -157.473 -288.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 390.036 248.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.470.588 759.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.775.906 775.286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.492.648 -455.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.753.846 1.079.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.753.846 1.079.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-909.175 -281.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -821.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -87.857 -281.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.844.671 798.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.844.671 798.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.844.671 798.119
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.264 742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 51.580 928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.316 -186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -10.316 -186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.264 742
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.885.935 798.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.885.935 798.861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848045
BIST