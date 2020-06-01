***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleraraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar275.142 176.899Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 275.142 176.899Ticari Borçlar194.108 305.332İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 194.108 305.332Diğer Borçlar1.263.358 995.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.263.358 995.569Kısa Vadeli Karşılıklar60.057 2.428.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 60.057 2.428.677Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler772.689 13.931İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 772.689 13.931ARA TOPLAM2.565.354 3.920.408TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.565.354 3.920.408UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.394 18.599İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.394 18.599Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 34.394 18.599Uzun Vadeli Karşılıklar1.224.877 1.165.494Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.224.877 1.165.494TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.259.271 1.184.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.824.625 5.104.501ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.970.038 23.084.103Ödenmiş Sermaye16 14.866.533 14.866.533Sermaye Düzeltme Farkları16 689.078 689.078Sermaye Avansı900.000 900.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.280.674 5.280.674Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.050.386 2.050.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-216.511 -257.775Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-216.511 -257.775Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -216.511 -257.775Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.021.593 4.560.050Yasal Yedekler810.910 349.367Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 4.210.683 4.210.683Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -5.466.386 -11.808.902Net Dönem Karı veya Zararı2.844.671 6.804.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.970.038 23.084.103TOPLAM KAYNAKLAR29.794.663 28.188.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı10.477.299 5.879.263Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir17 10.477.299 5.879.263FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.477.299 5.879.263BRÜT KAR (ZARAR)10.477.299 5.879.263Genel Yönetim Giderleri18 -7.239.274 -5.079.515Pazarlama Giderleri18 -157.473 -288.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 390.036 248.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.470.588 759.877Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.775.906 775.286Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.492.648 -455.819FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.753.846 1.079.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.753.846 1.079.344Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-909.175 -281.225Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -821.318Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -87.857 -281.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.844.671 798.119DÖNEM KARI (ZARARI)2.844.671 798.119Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.844.671 798.119Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41.264 742Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 51.580 928Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.316 -186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -10.316 -186Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.264 742TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.885.935 798.861Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.885.935 798.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848045BIST