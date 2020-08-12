***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013Transferler149.367 1.157.848 -1.307.215Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.750 1.484.321 1.441.571 1.441.571Dönem Karı (Zararı)1.484.321Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-42.750Dönem Sonu Bakiyeler-659.885 -457.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-42.040 -57.884Vergi İadeleri (Ödemeleri)-851.519 -57.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-764.972 -462.631Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-830.272 -531.376Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -392.441 -72.314Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -437.831 -459.062Alınan Faiz65.300 68.745FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.960.696 299.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.960.696 299.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.100.248 997.728DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.060.944 1.297.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.060.944 2.100.248Finansal Yatırımlar5 19.652.328 9.758.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 19.652.328 9.758.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 19.652.328 9.758.763Ticari Alacaklar17.354.582 12.260.396İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 5.654.552 3.837.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.700.030 8.422.795Peşin Ödenmiş Giderler344.317 466.607İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 344.317 466.607Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar159.014 431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 159.014 431ARA TOPLAM41.571.185 24.586.445TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.571.185 24.586.445DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar253.265 212.052İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 253.265 212.052Maddi Duran Varlıklar1.358.054 1.044.822Mobilya ve Demirbaşlar554.486 281.445Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar8 803.568 763.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar805.531 638.165Diğer Haklar9 340.628 486.083Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 464.903 152.082Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.559.353 1.647.120Diğer Duran Varlıklar45.000 60.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 45.000 60.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.021.203 3.602.159TOPLAM VARLIKLAR45.592.388 28.188.604KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar393.797 176.899İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar393.797 176.899Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 393.797 176.899Ticari Borçlar105.864 305.332İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 105.864 305.332Diğer Borçlar1.237.684 995.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.237.684 995.569Kısa Vadeli Karşılıklar3.839.729 2.428.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.839.729 2.428.677Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.766.949 13.931İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 2.766.949 13.931ARA TOPLAM8.344.023 3.920.408TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.344.023 3.920.408UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar98.597 18.599İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar98.597 18.599Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 98.597 18.599Uzun Vadeli Karşılıklar1.153.372 1.165.494Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.153.372 1.165.494TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.251.969 1.184.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.595.992 5.104.501ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.996.396 23.084.103Ödenmiş Sermaye16 14.866.533 14.866.533Sermaye Düzeltme Farkları16 689.078 689.078Sermaye Avansı900.000 900.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.280.674 5.280.674Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.050.386 2.050.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-111.661 -257.775Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.661 -257.775Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -111.661 -257.775Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.019.162 4.560.050Yasal Yedekler808.479 349.367Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 4.210.683 4.210.683Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -5.463.955 -11.808.902Net Dönem Karı veya Zararı12.766.179 6.804.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.996.396 23.084.103TOPLAM KAYNAKLAR45.592.388 28.188.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektör7 31.264.126 12.416.483FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.264.126 12.416.483BRÜT KAR (ZARAR)31.264.126 12.416.483Genel Yönetim Giderleri18 -16.604.440 -10.765.759Pazarlama Giderleri18 -345.604 -633.957Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 800.716 469.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.114.798 1.486.643Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.665.468 1.157.572Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.358.312 -663.238FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.421.954 1.980.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.421.954 1.980.977Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.655.775 -496.656Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -3.604.537 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -51.238 -496.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.766.179 1.484.321DÖNEM KARI (ZARARI)12.766.179 1.484.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.766.179 1.484.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar146.114 -42.750Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 182.643 -53.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36.529 10.688Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -36.529 10.688Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.114 -42.750TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.912.293 1.441.571Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.912.293 1.441.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868376BIST