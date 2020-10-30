***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI920.147 1.427.580Dönem Karı (Zararı)22.722.367 3.354.861Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.722.367 3.354.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.532.574 1.061.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.634.976 1.450.241Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.983.116 -1.064.020Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.983.116 -1.064.020Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-64.779 325.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-64.779 325.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-92.502 -125.749Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.421.212 -598.094Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.421.212 -598.094Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.459.207 1.073.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.470.875 -2.170.754Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-20.091.469 -2.071.791Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler434.323 -446.478İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.064.812 -115.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.499.135 -331.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-82.158 125.385İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.158 125.385Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)217.437 124.575Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.316 130.098İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.316 130.098Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.676 -32.543İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25.676 -32.543Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.784.066 2.245.456Kira Ödemeleri-1.207.752 -689.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-42.040 -101.608Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.614.127 -27.218YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-825.017 -487.928Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-917.519 -613.677Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -444.786 -110.708Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -472.733 -502.969Alınan Faiz92.502 125.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.130 939.652NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.130 939.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.100.248 997.728DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.195.378 1.937.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013Transferler149.367 1.157.848 -1.307.215Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-97.934 3.354.861 3.256.927 3.256.927Dönem Karı (Zararı)3.354.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-97.934Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -169.740 4.560.050 -11.808.902 3.354.861 19.722.940 19.722.940Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103Transferler459.113 6.344.946 -6.804.059 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)187.615 22.722.367 22.909.982 22.909.982Dönem Karı (Zararı)22.722.367Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)187.615Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -70.160 5.019.163 -5.463.956 22.722.367 45.994.085 45.994.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.195.378 2.100.248Finansal Yatırımlar33.271.444 9.758.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar33.271.444 9.758.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 33.271.444 9.758.763Ticari Alacaklar11.826.073 12.260.396İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24,6 7.902.413 3.837.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.923.660 8.422.795Diğer Alacaklar29.382 431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.382 431Peşin Ödenmiş Giderler861.778 466.607İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 861.778 466.607Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0ARA TOPLAM48.184.055 24.586.445TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.184.055 24.586.445DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar280.259 212.052İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 280.259 212.052Maddi Duran Varlıklar982.709 1.044.822Mobilya ve Demirbaşlar563.361 281.445Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar8 419.348 763.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar741.364 638.165Diğer Haklar9 327.931 486.083Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 413.433 152.082Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.582.716 1.647.120Diğer Duran Varlıklar45.000 60.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 45.000 60.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.632.048 3.602.159TOPLAM VARLIKLAR51.816.103 28.188.604KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar289.153 176.899İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar289.153 176.899Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 289.153 176.899Ticari Borçlar330.648 305.332İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 330.648 305.332Diğer Borçlar1.021.245 995.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.021.245 995.569Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.841.511 13.931Kısa Vadeli Karşılıklar440 2.428.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 440 2.428.677ARA TOPLAM4.482.997 3.920.408TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.482.997 3.920.408UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar69.744 18.599İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar69.744 18.599Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 69.744 18.599Uzun Vadeli Karşılıklar1.269.277 1.165.494Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.269.277 1.165.494TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.339.021 1.184.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.822.018 5.104.501ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.994.085 23.084.103Ödenmiş Sermaye16 14.866.533 14.866.533Sermaye Düzeltme Farkları16 689.078 689.078Sermaye Avansı900.000 900.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.280.674 5.280.674Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.050.386 2.050.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-70.160 -257.775Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-70.160 -257.775Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -70.160 -257.775Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.019.163 4.560.050Yasal Yedekler810.910 349.367Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 4.208.253 4.210.683Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -5.463.956 -11.808.902Net Dönem Karı veya Zararı22.722.367 6.804.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.994.085 23.084.103TOPLAM KAYNAKLAR51.816.103 28.188.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı49.560.736 19.362.219Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir17 49.560.736 19.362.219FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.560.736 19.362.219BRÜT KAR (ZARAR)49.560.736 19.362.219Genel Yönetim Giderleri18 -23.573.179 -15.465.721Pazarlama Giderleri18 -1.340.937 -808.436Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.636.279 510.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.282.899 3.598.863FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.282.899 3.598.863Finansman Gelirleri20 4.198.902 1.570.392Finansman Giderleri21 -1.300.227 -741.306SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.181.574 4.427.949Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.459.207 -1.073.088Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -6.441.707 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -17.500 -1.073.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.722.367 3.354.861DÖNEM KARI (ZARARI)22.722.367 3.354.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.722.367 3.354.861Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar187.615 -97.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 234.519 -122.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.904 24.483Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -46.904 24.483Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)187.615 -97.934TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.909.982 3.256.927Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.909.982 3.256.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884931BIST