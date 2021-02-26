***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013Transferler149.367 1.157.848 -1.307.215Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-185.969 6.804.059 6.618.090 6.618.090Dönem Karı (Zararı)6.804.059Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-185.969Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103Transferler459.111 6.344.948 -6.804.059 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)259.753 38.817.812 39.077.565 39.077.565Dönem Karı (Zararı)38.817.812Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)259.753Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.798.016 1.577.237Dönem Karı (Zararı)38.817.812 6.804.059Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.817.812 6.804.059Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.963.952 4.591.685Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 2.167.348 1.986.685Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.341.601 1.421.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.341.601 1.421.462Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-153.695 -172.014Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.331.220 -986.355Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.331.220 -986.355Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.939.918 2.341.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.846.594 -8.067.289Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-30.743.895 -4.683.683Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.691.366 -4.227.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.317.383 -573.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.373.983 -3.654.592Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.640 -53.985İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.640 -53.985Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)85.477 247.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.509 185.822İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)72.509 185.822Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.524.241 367.719İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.524.241 367.719İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.920 96.920Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-28.920 96.920Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.935.170 3.328.455Kira Ödemeleri-1.598.188 -1.609.675Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-82.795 -106.846Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.456.171 -34.697YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.022.095 -474.717Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.175.790 -646.731Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -703.057 -140.348Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -472.733 -506.383Alınan Faiz153.695 172.014FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.775.921 1.102.520NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.775.921 1.102.520DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.100.248 997.728DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.876.169 2.100.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.876.169 2.100.248Finansal Yatırımlar43.833.878 9.758.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar43.833.878 9.758.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar43.833.878 9.758.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar23.951.762 12.260.396İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 10.154.984 3.837.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.796.778 8.422.795Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0Peşin Ödenmiş Giderler507.414 466.607İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 507.414 466.607Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar31.511 431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 31.511 431ARA TOPLAM76.200.734 24.586.445TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.200.734 24.586.445DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar276.692 212.052İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 276.692 212.052Maddi Duran Varlıklar2.352.438 1.044.822Mobilya ve Demirbaşlar8 758.626 281.445Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar8 1.593.812 763.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar646.545 638.165Diğer Haklar9 267.714 486.083Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 378.831 152.082Ertelen