***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 17:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Transferler
149.367 1.157.848 -1.307.215
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.969 6.804.059 6.618.090 6.618.090
Dönem Karı (Zararı)
6.804.059
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.969
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Transferler
459.111 6.344.948 -6.804.059 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.753 38.817.812 39.077.565 39.077.565
Dönem Karı (Zararı)
38.817.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.753
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.798.016 1.577.237
Dönem Karı (Zararı)
38.817.812 6.804.059
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.817.812 6.804.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.963.952 4.591.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.167.348 1.986.685
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.341.601 1.421.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.341.601 1.421.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-153.695 -172.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.331.220 -986.355
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.331.220 -986.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.939.918 2.341.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.846.594 -8.067.289
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-30.743.895 -4.683.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.691.366 -4.227.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.317.383 -573.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.373.983 -3.654.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.640 -53.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.640 -53.985
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
85.477 247.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.509 185.822
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.509 185.822
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.524.241 367.719
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.524.241 367.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.920 96.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.920 96.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.935.170 3.328.455
Kira Ödemeleri
-1.598.188 -1.609.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-82.795 -106.846
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.456.171 -34.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.022.095 -474.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.175.790 -646.731
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -703.057 -140.348
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -472.733 -506.383
Alınan Faiz
153.695 172.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.775.921 1.102.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.775.921 1.102.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.100.248 997.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.876.169 2.100.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.876.169 2.100.248
Finansal Yatırımlar
43.833.878 9.758.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.833.878 9.758.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
43.833.878 9.758.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
23.951.762 12.260.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 10.154.984 3.837.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.796.778 8.422.795
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0
Peşin Ödenmiş Giderler
507.414 466.607
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 507.414 466.607
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
31.511 431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 31.511 431
ARA TOPLAM
76.200.734 24.586.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.200.734 24.586.445
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
276.692 212.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 276.692 212.052
Maddi Duran Varlıklar
2.352.438 1.044.822
Mobilya ve Demirbaşlar
8 758.626 281.445
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8 1.593.812 763.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
646.545 638.165
Diğer Haklar
9 267.714 486.083
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 378.831 152.082
Ertelen