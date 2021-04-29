***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler459.111 6.344.948 -6.804.059 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)259.753 38.817.812 39.077.565 39.077.565Dönem Karı (Zararı)38.817.812 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)259.753 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668Transferler2.080.439 36.737.373 -38.817.812 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)352.432 11.699.958 12.052.390 11.699.958 12.052.390 12.052.390Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)352.432Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 354.410 7.099.600 31.273.419 11.699.958 74.214.058 74.214.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.158.141 623.495Dönem Karı (Zararı)11.699.958 2.844.671Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.699.958 2.844.671Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler88.783 -2.192.201Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 662.618 569.046Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.473.163 -2.257.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.473.163 -2.257.657Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-64.268 -31.121Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.340.960 -1.381.644Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.340.960 -1.381.644Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.622.636 909.175İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.892.886 469.838Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-21.158.295 -3.528.191Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.480.210 3.761.565İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-69.383 -756.255İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.549.593 4.517.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.545 -32.095İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.545 -32.095Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-916.019 -35.224Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.713.443 -111.224İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.713.443 -111.224Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.954.998 415.823İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.954.998 415.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.318 -816Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15.318 -816Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.895.855 1.122.308Kira Ödemeleri-754.162 -436.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.299.834 -62.560YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.967.726 -618.046Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.031.994 -649.167Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.239.515 -316.285Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -792.479 -332.882Alınan Faiz64.268 31.121FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.125.867 5.449NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.125.867 5.449DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.876.169 2.100.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.750.302 2.105.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.750.302 7.876.169Finansal Yatırımlar5 61.651.213 43.833.878Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar61.651.213 43.833.878Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar61.651.213 43.833.878Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar10.471.552 23.951.762İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 10.224.367 10.154.984İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 247.185 13.796.778Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0Peşin Ödenmiş Giderler1.423.433 507.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.423.433 507.414Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar46.829 31.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 46.829 31.511ARA TOPLAM76.343.329 76.200.734TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.343.329 76.200.734DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar349.237 276.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 349.237 276.692Maddi Duran Varlıklar1.920.089 758.626Mobilya ve Demirbaşlar8 1.920.089 758.626Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.034.876 1.593.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.338.711 646.545Diğer Haklar9 827.785 267.714Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 510.926 378.831Ertelenmiş Vergi Varlığı22 2.656.097 2.384.338Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.299.010 5.660.013TOPLAM VARLIKLAR84.642.339 81.860.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar761.491 487.386İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar761.491 487.386Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 761.491 487.386Ticari Borçlar2.091.284 377.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.091.284 377.841Diğer Borçlar1.339.306 3.519.810İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.339.306 3.519.810Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.982.503 5.299.834Kısa Vadeli Karşılıklar1.660.440 8.187.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.660.440 8.187.600ARA TOPLAM8.835.024 17.872.471TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.835.024 17.872.471UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar639.115 485.922İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar639.115 485.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 639.115 485.922Uzun Vadeli Karşılıklar954.142 1.340.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 954.142 1.340.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.593.257 1.826.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.428.281 19.699.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.214.058 62.161.668Ödenmiş Sermaye16 14.866.533 14.866.533Sermaye Düzeltme Farkları16 689.078 689.078Sermaye Avansı900.000 900.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.280.674 5.280.674Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.050.386 2.050.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)354.410 1.978Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)354.410 1.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 354.410 1.978Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.099.600 5.019.161Yasal Yedekler2.891.349 810.910Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 4.208.251 4.208.251Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 31.273.419 -5.463.954Net Dönem Karı veya Zararı11.699.958 38.817.812TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.214.058 62.161.668TOPLAM KAYNAKLAR84.642.339 81.860.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı26.790.968 10.477.299Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir17 26.790.968 10.477.299FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.790.968 10.477.299BRÜT KAR (ZARAR)26.790.968 10.477.299Genel Yönetim Giderleri18 -11.981.413 -7.239.274Pazarlama Giderleri18 -2.029.835 -157.473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.129.578 390.036ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.909.298 3.470.588FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.909.298 3.470.588Finansman Gelirleri20 6.317.426 1.775.906Finansman Giderleri21 -5.904.130 -1.492.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.322.594 3.753.846Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.622.636 -909.175Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -2.982.503 -821.318Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 359.867 -87.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.699.958 2.844.671DÖNEM KARI (ZARARI)11.699.958 2.844.671Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.699.958 2.844.671Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar352.432 41.264Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 440.540 51.580Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-88.108 -10.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -88.108 -10.316Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)352.432 41.264TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.052.390 2.885.935Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.052.390 2.885.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932161BIST