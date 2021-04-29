***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 08:59
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
459.111 6.344.948 -6.804.059 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.753 38.817.812 39.077.565 39.077.565
Dönem Karı (Zararı)
38.817.812 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.753 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668
Transferler
2.080.439 36.737.373 -38.817.812 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
352.432 11.699.958 12.052.390 11.699.958 12.052.390 12.052.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
352.432
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 354.410 7.099.600 31.273.419 11.699.958 74.214.058 74.214.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.158.141 623.495
Dönem Karı (Zararı)
11.699.958 2.844.671
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.699.958 2.844.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.783 -2.192.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 662.618 569.046
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.473.163 -2.257.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.473.163 -2.257.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-64.268 -31.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.340.960 -1.381.644
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.340.960 -1.381.644
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.622.636 909.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.892.886 469.838
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-21.158.295 -3.528.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.480.210 3.761.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.383 -756.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.549.593 4.517.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.545 -32.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.545 -32.095
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-916.019 -35.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.713.443 -111.224
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.713.443 -111.224
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.954.998 415.823
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.954.998 415.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.318 -816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.318 -816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.895.855 1.122.308
Kira Ödemeleri
-754.162 -436.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.299.834 -62.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.967.726 -618.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.031.994 -649.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.239.515 -316.285
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -792.479 -332.882
Alınan Faiz
64.268 31.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.125.867 5.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.125.867 5.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.876.169 2.100.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.750.302 2.105.697
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.750.302 7.876.169
Finansal Yatırımlar
5 61.651.213 43.833.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
61.651.213 43.833.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
61.651.213 43.833.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
10.471.552 23.951.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 10.224.367 10.154.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 247.185 13.796.778
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.423.433 507.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.423.433 507.414
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
46.829 31.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 46.829 31.511
ARA TOPLAM
76.343.329 76.200.734
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.343.329 76.200.734
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
349.237 276.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 349.237 276.692
Maddi Duran Varlıklar
1.920.089 758.626
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.920.089 758.626
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.034.876 1.593.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.338.711 646.545
Diğer Haklar
9 827.785 267.714
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 510.926 378.831
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 2.656.097 2.384.338
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.299.010 5.660.013
TOPLAM VARLIKLAR
84.642.339 81.860.747
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
761.491 487.386
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
761.491 487.386
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 761.491 487.386
Ticari Borçlar
2.091.284 377.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.091.284 377.841
Diğer Borçlar
1.339.306 3.519.810
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.339.306 3.519.810
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.982.503 5.299.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.660.440 8.187.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.660.440 8.187.600
ARA TOPLAM
8.835.024 17.872.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.835.024 17.872.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
639.115 485.922
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
639.115 485.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 639.115 485.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
954.142 1.340.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 954.142 1.340.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.593.257 1.826.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.428.281 19.699.079
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.214.058 62.161.668
Ödenmiş Sermaye
16 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
16 689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
354.410 1.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
354.410 1.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 354.410 1.978
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.099.600 5.019.161
Yasal Yedekler
2.891.349 810.910
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 4.208.251 4.208.251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 31.273.419 -5.463.954
Net Dönem Karı veya Zararı
11.699.958 38.817.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.214.058 62.161.668
TOPLAM KAYNAKLAR
84.642.339 81.860.747
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26.790.968 10.477.299
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
17 26.790.968 10.477.299
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.790.968 10.477.299
BRÜT KAR (ZARAR)
26.790.968 10.477.299
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.981.413 -7.239.274
Pazarlama Giderleri
18 -2.029.835 -157.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.129.578 390.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.909.298 3.470.588
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.909.298 3.470.588
Finansman Gelirleri
20 6.317.426 1.775.906
Finansman Giderleri
21 -5.904.130 -1.492.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.322.594 3.753.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.622.636 -909.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.982.503 -821.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 359.867 -87.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.699.958 2.844.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.699.958 2.844.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.699.958 2.844.671
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
352.432 41.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 440.540 51.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-88.108 -10.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -88.108 -10.316
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
352.432 41.264
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.052.390 2.885.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.052.390 2.885.935
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932161
BIST