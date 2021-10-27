***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 09:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
ST
11:391.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:399,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0343
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3911,0377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0293
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:39545,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,90
|Açılış
|: 545,04
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:39
|HEDEF
|2,84
|2.790.749
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.679.270
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,84
|34.400.654
|% 8,77
|
|MAKTK
|3,62
|54.329.161
|% 8,38
|
|JANTS
|63,00
|104.039.524
|% 7,42
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,73
|94.616.349
|% -4,61
|
|OTKAR
|339,60
|78.940.088
|% -3,66
|
|IZTAR
|23,66
|1.859.649
|% -3,35
|
|ASELS
|16,45
|513.073.599
|% -3,06
|
|GARAN
|9,45
|1.085.264.590
|% 2,27
|
|ASELS
|16,45
|513.073.599
|% -3,06
|
|EREGL
|19,67
|509.597.981
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,73
|456.229.682
|% 2,69
|
|BIMAS
|63,25
|425.156.829
|% 1,77
|
|GARAN
|9,45
|1.085.264.590
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,64
|252.604.239
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,97
|176.212.923
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,73
|456.229.682
|% 2,69
|
|ODAS
|1,41
|65.354.540
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4972
|9,5014
|% -0,36
|
|Euro
|11,0314
|11,0377
|% -0,26
|
|Sterlin
|13,0039
|13,0691
|% -0,67
|
|Frank
|10,2985
|10,3606
|% -0,31
|
|Riyal
|2,5250
|2,5376
|% -0,43
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,01
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:49SEKUR
Yüzde 8.66 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 336 adet işlem
-
11:48AKSA
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 949 adet işlem
-
11:47ATATP
Yüzde 6.94 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 748 adet işlem
-
11:46HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 579, 568 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 319.00 milyon TL de