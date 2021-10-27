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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 09:29



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
ST
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BIST En Aktif Hisseler11:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 2,84 2.790.749 % 9,65  
ZRGYO 1,82 51.679.270 % 9,64  
SEKUR 20,84 34.400.654 % 8,77  
MAKTK 3,62 54.329.161 % 8,38  
JANTS 63,00 104.039.524 % 7,42  
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11:39 Alış Satış %  
Dolar 9,4972 9,5014 % -0,36  
Euro 11,0314 11,0377 % -0,26  
Sterlin 13,0039 13,0691 % -0,67  
Frank 10,2985 10,3606 % -0,31  
Riyal 2,5250 2,5376 % -0,43  
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11:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -7,01  
Altın Gr. 545 545 -5,30  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 -0,26  
Gümüş Gr. 7,29 7,31 -0,11  
B. Petrol 84,66 84,66 -0,99  
Seans Raporu 11:39
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