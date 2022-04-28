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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 10:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.080.438 36.737.374 -38.817.812 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
350.907 74.824.452 75.175.359 75.175.359
Dönem Karı (Zararı)
74.824.452 75.175.359 75.175.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
350.907 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMTS 25,96 35.927.020 % 10,00  
EGSER 23,76 51.351.930 % 10,00  
YUNSA 24,74 8.148.267 % 9,96  
UFUK 31,38 3.396.318 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.371.413 % 9,83  
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14:39 Alış Satış %  
Dolar 14,8358 14,8406 % 0,34  
Euro 15,6415 15,6471 % 0,57  
Sterlin 18,6032 18,6965 % 1,31  
Frank 15,2152 15,3069 % 0,44  
Riyal 3,9440 3,9637 % 0,38  
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14:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.916 21,00  
Altın Gr. 914 914 13,65  
Cumhuriyet 6.066 6.158 86,00  
Tam 6.042 6.192 90,08  
Yarım 2.920 2.995 43,58  
Çeyrek 1.465 1.498 21,79  
Gümüş.Ons 23,44 23,46 0,30  
Gümüş Gr. 11,20 11,21 0,19  
B. Petrol 109 109 1,72  
Seans Raporu 14:39
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