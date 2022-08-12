***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 16:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.080.439 36.737.373 -38.817.812 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
401.953 23.550.887 23.952.840 23.952.840
Dönem Karı (Zararı)
23.550.887 23.550.887 23.550.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
401.953 401.953 401.953
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 403.931 7.099.600 31.273.419 23.550.887 86.114.508 86.114.508
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 352.885 7.099.599 31.273.420 74.824.452 137.337.027 137.337.027
Transferler
74.824.452 -74.824.452 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.298 68.949.396 68.848.098 68.848.098
Dönem Karı (Zararı)
68.949.396 68.949.396 68.949.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.298 -101.298 -101.298
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 251.587 7.099.599 106.097.872 68.949.396 206.185.125 206.185.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.476.256 -3.160.872
Dönem Karı (Zararı)
68.949.396 23.550.887
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
68.949.396 23.550.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.411.336 10.390.509
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.299.044 1.657.444
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.350.425 2.015.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.350.425 2.015.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-217.388 -193.688
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.999.077 -508.094
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.999.077 -508.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.978.332 7.419.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.377.423 -27.863.445
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-49.662.198 -35.980.670
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.533.439 10.683.017
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.521.918 -554.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.011.521 11.237.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
166.225 -55.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
166.225 -55.063
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.244.291 -848.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.256.267 249.135
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.256.267 249.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
643.026 -1.900.104
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
643.026 -1.900.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.013 -11.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.013 -11.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.983.309 6.077.951
Kira Ödemeleri
-3.198.723 -956.486
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.260.842 -8.282.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.247.735 -2.296.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.465.123 -2.490.045
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.225.328 -1.444.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.239.795 -1.045.956
Alınan Faiz
217.388 193.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.723.991 -5.457.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.723.991 -5.457.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.447.866 7.876.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.723.875 2.418.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.723.875 14.447.866
Finansal Yatırımlar
5 186.621.553 122.960.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
186.621.553 122.960.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
186.621.553 122.960.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
47.476.795 23.943.356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 18.172.266 16.650.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.304.529 7.293.008
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.091.734 847.443
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.091.734 847.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
19.347 24.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 19.347 24.325
ARA TOPLAM
237.933.304 162.223.268
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.933.304 162.223.268
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
766.237 530.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 766.237 530.142
Maddi Duran Varlıklar
3.961.489 2.379.016
Mobilya ve Demirbaşlar
8 3.961.489 2.379.016
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.394.632 1.882.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.342.492 2.682.026
Diğer Haklar
9 1.135.305 1.217.827
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.207.187 1.464.199
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0
Diğer Duran Varlıklar
1.965 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.965 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.466.815 7.473.304
TOPLAM VARLIKLAR
251.400.119 169.696.572
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.780.717 1.082.371
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.780.717 1.082.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.780.717 1.082.371
Ticari Borçlar
1.596.498 340.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.596.498 340.229
Diğer Borçlar
4.727.235 4.084.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.727.235 4.084.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 15.192.084 10.547.936
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.639.243 13.999.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 17.639.243 13.999.105
ARA TOPLAM
40.935.777 30.053.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.935.777 30.053.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.771.882 683.285
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.771.882 683.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.771.882 683.285
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.415.641 1.578.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.415.641 1.578.731
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
91.694 43.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.279.217 2.305.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.214.994 32.359.545
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.185.125 137.337.027
Ödenmiş Sermaye
16 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
16 689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
251.587 352.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
251.587 352.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 251.587 352.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.099.599 7.099.599
Yasal Yedekler
2.891.348 2.891.348
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 4.208.251 4.208.251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 106.097.872 31.273.420
Net Dönem Karı veya Zararı
68.949.396 74.824.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.185.125 137.337.027
TOPLAM KAYNAKLAR
251.400.119 169.696.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
123.040.491 58.062.420
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
17 123.040.491 58.062.420
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.040.491 58.062.420
BRÜT KAR (ZARAR)
123.040.491 58.062.420
Genel Yönetim Giderleri
18 -56.985.101 -31.329.232
Pazarlama Giderleri
18 -2.579.031 -2.541.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.137.816 1.166.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.614.175 25.358.868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.614.175 25.358.868
Finansman Gelirleri
20 29.275.766 6.861.705
Finansman Giderleri
21 -962.213 -1.250.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.927.728 30.970.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.978.332 -7.419.575
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -23.904.990 -7.940.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -73.342 520.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.949.396 23.550.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.949.396 23.550.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.949.396 23.550.887
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.298 401.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -126.623 502.441
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.325 -100.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 25.325 -100.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.298 401.953
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.848.098 23.952.840
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.848.098 23.952.840
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055022
BIST