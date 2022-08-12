***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.080.439 36.737.373 -38.817.812 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)401.953 23.550.887 23.952.840 23.952.840Dönem Karı (Zararı)23.550.887 23.550.887 23.550.887Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)401.953 401.953 401.953Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 403.931 7.099.600 31.273.419 23.550.887 86.114.508 86.114.508Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 352.885 7.099.599 31.273.420 74.824.452 137.337.027 137.337.027Transferler74.824.452 -74.824.452 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.298 68.949.396 68.848.098 68.848.098Dönem Karı (Zararı)68.949.396 68.949.396 68.949.396Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-101.298 -101.298 -101.298Sermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 251.587 7.099.599 106.097.872 68.949.396 206.185.125 206.185.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.476.256 -3.160.872Dönem Karı (Zararı)68.949.396 23.550.887Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)68.949.396 23.550.887Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.411.336 10.390.509Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.299.044 1.657.444Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.350.425 2.015.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.350.425 2.015.272Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-217.388 -193.688Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.999.077 -508.094Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.999.077 -508.094Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.978.332 7.419.575İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-72.377.423 -27.863.445Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-49.662.198 -35.980.670Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.533.439 10.683.017İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.521.918 -554.241İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.011.521 11.237.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler166.225 -55.063İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)166.225 -55.063Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.244.291 -848.514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.256.267 249.135İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.256.267 249.135Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler643.026 -1.900.104İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)643.026 -1.900.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.013 -11.246Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.013 -11.246Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.983.309 6.077.951Kira Ödemeleri-3.198.723 -956.486Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.260.842 -8.282.337YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.247.735 -2.296.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.465.123 -2.490.045Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.225.328 -1.444.089Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.239.795 -1.045.956Alınan Faiz217.388 193.688FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.723.991 -5.457.229NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.723.991 -5.457.229DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.447.866 7.876.169DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.723.875 2.418.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.723.875 14.447.866Finansal Yatırımlar5 186.621.553 122.960.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar186.621.553 122.960.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar186.621.553 122.960.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar47.476.795 23.943.356İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 18.172.266 16.650.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 29.304.529 7.293.008Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0Peşin Ödenmiş Giderler2.091.734 847.443İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 2.091.734 847.443Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar19.347 24.325İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 19.347 24.325ARA TOPLAM237.933.304 162.223.268TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR237.933.304 162.223.268DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar766.237 530.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 766.237 530.142Maddi Duran Varlıklar3.961.489 2.379.016Mobilya ve Demirbaşlar8 3.961.489 2.379.016Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.394.632 1.882.120Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.342.492 2.682.026Diğer Haklar9 1.135.305 1.217.827Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.207.187 1.464.199Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0Diğer Duran Varlıklar1.965 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.965 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.466.815 7.473.304TOPLAM VARLIKLAR251.400.119 169.696.572KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.780.717 1.082.371İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.780.717 1.082.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.780.717 1.082.371Ticari Borçlar1.596.498 340.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.596.498 340.229Diğer Borçlar4.727.235 4.084.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.727.235 4.084.211Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 15.192.084 10.547.936Kısa Vadeli Karşılıklar17.639.243 13.999.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 17.639.243 13.999.105ARA TOPLAM40.935.777 30.053.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.935.777 30.053.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.771.882 683.285İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.771.882 683.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.771.882 683.285Uzun Vadeli Karşılıklar2.415.641 1.578.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.415.641 1.578.731Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü91.694 43.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.279.217 2.305.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.214.994 32.359.545ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar206.185.125 137.337.027Ödenmiş Sermaye16 14.866.533 14.866.533Sermaye Düzeltme Farkları16 689.078 689.078Sermaye Avansı900.000 900.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.280.674 5.280.674Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.050.386 2.050.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)251.587 352.885Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)251.587 352.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 251.587 352.885Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.099.599 7.099.599Yasal Yedekler2.891.348 2.891.348Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 4.208.251 4.208.251Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 106.097.872 31.273.420Net Dönem Karı veya Zararı68.949.396 74.824.452TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.185.125 137.337.027TOPLAM KAYNAKLAR251.400.119 169.696.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı123.040.491 58.062.420Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir17 123.040.491 58.062.420FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)123.040.491 58.062.420BRÜT KAR (ZARAR)123.040.491 58.062.420Genel Yönetim Giderleri18 -56.985.101 -31.329.232Pazarlama Giderleri18 -2.579.031 -2.541.080Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.137.816 1.166.760Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.614.175 25.358.868FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.614.175 25.358.868Finansman Gelirleri20 29.275.766 6.861.705Finansman Giderleri21 -962.213 -1.250.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)92.927.728 30.970.462Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.978.332 -7.419.575Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -23.904.990 -7.940.197Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -73.342 520.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)68.949.396 23.550.887DÖNEM KARI (ZARARI)68.949.396 23.550.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.949.396 23.550.887Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.298 401.953Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -126.623 502.441Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.325 -100.488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 25.325 -100.488Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.298 401.953TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.848.098 23.952.840Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.848.098 23.952.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055022BIST