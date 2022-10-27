***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668Transferler2.080.439 36.737.373 -38.817.812Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)412.615 40.315.162 40.727.777 40.727.777Dönem Karı (Zararı)40.315.162 40.315.162 40.315.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)412.615 412.615 412.615Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 414.593 7.099.600 31.273.419 40.315.162 102.889.445 102.889.445Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 352.885 7.099.600 31.273.420 74.824.452 137.337.027 137.337.027Transferler74.824.452 -74.824.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.125 108.037.466 108.137.591 108.137.591Dönem Karı (Zararı)108.037.466 108.037.466 108.037.466Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)100.125 100.125 100.125Dönem Sonu Bakiyeler14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 453.010 7.099.600 106.097.872 108.037.466 245.474.618 245.474.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.563.176 -1.331.472Dönem Karı (Zararı)108.037.466 40.315.162Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)108.037.466 40.315.162Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.247.918 5.768.518Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 5.638.531 2.554.552Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.328.418 -7.858.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-12.328.418 -7.858.017Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-307.192 -342.900Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.938.236 -1.603.276Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10.938.236 -1.603.276Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35.306.761 13.018.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-115.892.576 -32.593.981Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-119.754.653 -43.393.576Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.376.481 12.439.480İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.268.182 -1.172.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.644.663 13.611.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler190.157 -88.074İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)190.157 -88.074Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-792.153 -342.470Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler733.659 285.946İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)733.659 285.946Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.340.411 -1.635.537İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.340.411 -1.635.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.522 140.250Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13.522 140.250Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.392.808 13.489.699Kira Ödemeleri-4.498.830 -1.581.140Vergi İadeleri (Ödemeleri)-34.457.154 -13.240.031YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.323.719 -3.718.812Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.630.911 -4.061.712Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.928.188 -1.779.656Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.702.723 -2.282.056Alınan Faiz307.192 342.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.886.895 -5.050.284NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.886.895 -5.050.284DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.447.866 7.876.169DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.560.971 2.825.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.560.971 14.447.866Finansal Yatırımlar5 231.776.695 122.960.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar231.776.695 122.960.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar231.776.695 122.960.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar22.566.875 23.943.356İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 21.918.530 16.650.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 648.345 7.293.008Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0Peşin Ödenmiş Giderler1.639.596 847.443İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.639.596 847.443Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar37.093 24.325İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 37.093 24.325ARA TOPLAM257.581.230 162.223.268TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR257.581.230 162.223.268DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar820.772 530.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 820.772 530.142Maddi Duran Varlıklar4.059.955 2.379.016Mobilya ve Demirbaşlar8 4.059.955 2.379.016Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.277.168 1.882.120Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.326.848 2.682.026Diğer Haklar9 1.135.305 1.217.827Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.191.543 1.464.199Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0Diğer Duran Varlıklar754 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar754 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.485.497 7.473.304TOPLAM VARLIKLAR271.066.727 169.696.572KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.462.424 1.082.371İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.462.424 1.082.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.462.424 1.082.371Ticari Borçlar1.073.888 340.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.073.888 340.229Diğer Borçlar6.424.622 4.084.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.424.622 4.084.211Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 11.316.442 10.547.936Kısa Vadeli Karşılıklar628.932 13.999.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 628.932 13.999.105ARA TOPLAM20.906.308 30.053.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.906.308 30.053.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.040.662 683.285İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.040.662 683.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 2.040.662 683.285Uzun Vadeli Karşılıklar2.495.330 1.578.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.495.330 1.578.731Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü149.809 43.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.685.801 2.305.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.592.109 32.359.545ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar245.474.618 137.337.027Ödenmiş Sermaye16 14.866.533 14.866.533Sermaye Düzeltme Farkları16 689.078 689.078Sermaye Avansı900.000 900.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.280.674 5.280.674Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi2.050.386 2.050.386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)453.010 352.885Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)453.010 352.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 453.010 352.885Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.099.599 7.099.599Yasal Yedekler2.891.348 2.891.348Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 4.208.251 4.208.251Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 106.097.872 31.273.420Net Dönem Karı veya Zararı108.037.466 74.824.452TOPLAM ÖZKAYNAKLAR245.474.618 137.337.027TOPLAM KAYNAKLAR271.066.727 169.696.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı180.199.177 88.939.570Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir17 180.199.177 88.939.570FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)180.199.177 88.939.570BRÜT KAR (ZARAR)180.199.177 88.939.570Genel Yönetim Giderleri18 -82.909.614 -41.583.051Pazarlama Giderleri18 -6.427.201 -2.897.739Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.414.135 1.276.723ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.276.497 45.735.503FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)92.276.497 45.735.503Finansman Gelirleri20 63.143.318 13.646.417Finansman Giderleri21 -12.075.588 -6.048.599SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)143.344.227 53.333.321Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.306.761 -13.018.159Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -35.225.660 -10.793.182Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -81.101 -2.224.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)108.037.466 40.315.162DÖNEM KARI (ZARARI)108.037.466 40.315.162Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları108.037.466 40.315.162Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar100.125 412.615Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 125.156 515.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.031 -103.154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -25.031 -103.154Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.125 412.615TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.137.591 40.727.777Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları108.137.591 40.727.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074666BIST