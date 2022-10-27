***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 16:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668
Transferler
2.080.439 36.737.373 -38.817.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
412.615 40.315.162 40.727.777 40.727.777
Dönem Karı (Zararı)
40.315.162 40.315.162 40.315.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
412.615 412.615 412.615
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 414.593 7.099.600 31.273.419 40.315.162 102.889.445 102.889.445
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 352.885 7.099.600 31.273.420 74.824.452 137.337.027 137.337.027
Transferler
74.824.452 -74.824.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.125 108.037.466 108.137.591 108.137.591
Dönem Karı (Zararı)
108.037.466 108.037.466 108.037.466
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.125 100.125 100.125
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 453.010 7.099.600 106.097.872 108.037.466 245.474.618 245.474.618
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.563.176 -1.331.472
Dönem Karı (Zararı)
108.037.466 40.315.162
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
108.037.466 40.315.162
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.247.918 5.768.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.638.531 2.554.552
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.328.418 -7.858.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.328.418 -7.858.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-307.192 -342.900
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.938.236 -1.603.276
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.938.236 -1.603.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.306.761 13.018.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.892.576 -32.593.981
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-119.754.653 -43.393.576
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.376.481 12.439.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.268.182 -1.172.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.644.663 13.611.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
190.157 -88.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
190.157 -88.074
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-792.153 -342.470
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
733.659 285.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
733.659 285.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.340.411 -1.635.537
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.340.411 -1.635.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.522 140.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.522 140.250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.392.808 13.489.699
Kira Ödemeleri
-4.498.830 -1.581.140
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.457.154 -13.240.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.323.719 -3.718.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.630.911 -4.061.712
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.928.188 -1.779.656
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.702.723 -2.282.056
Alınan Faiz
307.192 342.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.886.895 -5.050.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.886.895 -5.050.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.447.866 7.876.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.560.971 2.825.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.560.971 14.447.866
Finansal Yatırımlar
5 231.776.695 122.960.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
231.776.695 122.960.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
231.776.695 122.960.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
22.566.875 23.943.356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 21.918.530 16.650.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 648.345 7.293.008
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.639.596 847.443
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.639.596 847.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
37.093 24.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 37.093 24.325
ARA TOPLAM
257.581.230 162.223.268
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.581.230 162.223.268
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
820.772 530.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 820.772 530.142
Maddi Duran Varlıklar
4.059.955 2.379.016
Mobilya ve Demirbaşlar
8 4.059.955 2.379.016
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.277.168 1.882.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.326.848 2.682.026
Diğer Haklar
9 1.135.305 1.217.827
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.191.543 1.464.199
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0
Diğer Duran Varlıklar
754 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
754 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.485.497 7.473.304
TOPLAM VARLIKLAR
271.066.727 169.696.572
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.462.424 1.082.371
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.462.424 1.082.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.462.424 1.082.371
Ticari Borçlar
1.073.888 340.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.073.888 340.229
Diğer Borçlar
6.424.622 4.084.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.424.622 4.084.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 11.316.442 10.547.936
Kısa Vadeli Karşılıklar
628.932 13.999.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 628.932 13.999.105
ARA TOPLAM
20.906.308 30.053.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.906.308 30.053.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.040.662 683.285
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.040.662 683.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 2.040.662 683.285
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.495.330 1.578.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.495.330 1.578.731
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
149.809 43.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.685.801 2.305.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.592.109 32.359.545
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.474.618 137.337.027
Ödenmiş Sermaye
16 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
16 689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
453.010 352.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
453.010 352.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 453.010 352.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.099.599 7.099.599
Yasal Yedekler
2.891.348 2.891.348
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 4.208.251 4.208.251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 106.097.872 31.273.420
Net Dönem Karı veya Zararı
108.037.466 74.824.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.474.618 137.337.027
TOPLAM KAYNAKLAR
271.066.727 169.696.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
180.199.177 88.939.570
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
17 180.199.177 88.939.570
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.199.177 88.939.570
BRÜT KAR (ZARAR)
180.199.177 88.939.570
Genel Yönetim Giderleri
18 -82.909.614 -41.583.051
Pazarlama Giderleri
18 -6.427.201 -2.897.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.414.135 1.276.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.276.497 45.735.503
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.276.497 45.735.503
Finansman Gelirleri
20 63.143.318 13.646.417
Finansman Giderleri
21 -12.075.588 -6.048.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.344.227 53.333.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.306.761 -13.018.159
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -35.225.660 -10.793.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -81.101 -2.224.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.037.466 40.315.162
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.037.466 40.315.162
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
108.037.466 40.315.162
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
100.125 412.615
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 125.156 515.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.031 -103.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -25.031 -103.154
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.125 412.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.137.591 40.727.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
108.137.591 40.727.777
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074666
BIST