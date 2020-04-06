***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00959418Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti391 % 0,00169635Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.431,2 % 0,01922471Fon Yönetim Ücreti120.669,56 % 0,52352349Hisse Senedi Komisyonu2.105,16 % 0,00913321Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu42 % 0,00018222Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu43,65 % 0,00018938Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00116315Türev Araçlar Komisyonu409,86 % 0,00177817Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.882,65 % 0,01684483TOPLAM GİDERLER134.454,59 % 0,58332968DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.049.502,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835476BIST