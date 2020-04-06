***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00888987Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti391 % 0,00157182Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.708,43 % 0,02696789Fon Yönetim Ücreti97.678 % 0,39266562Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00107776Türev Araçlar Komisyonu18.767,6 % 0,07544576Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.887,79 % 0,01562892TOPLAM GİDERLER129.912,33 % 0,52224765DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.875.618,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835477BIST