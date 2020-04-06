***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.105,8 % 0,00059522Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.786,82 % 0,00096179Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.835,34 % 0,02036564Fon Yönetim Ücreti1.251.045,68 % 0,67340073Hisse Senedi Komisyonu55.146,83 % 0,0296839Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.675 % 0,00197814Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu828,82 % 0,00044613Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00014431Türev Araçlar Komisyonu161.898,01 % 0,08714489Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.811,16 % 0,01281684TOPLAM GİDERLER1.537.401,56 % 0,82753759DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ185.780.267,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835478BIST