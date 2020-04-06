***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00216496Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti870,22 % 0,00085194Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.348,62 % 0,02285817Fon Yönetim Ücreti437.992,74 % 0,4287925Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.892,54 % 0,00283178Gecelik Ters Repo Komisyonu15.681,75 % 0,01535235Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu176,14 % 0,00017244Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00026247Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.438,12 % 0,01511384TOPLAM GİDERLER498.879,64 % 0,48840044DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.145.616,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835481BIST