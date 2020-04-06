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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 20:42
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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.211,41 % 0,00225637
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
444,4 % 0,00045344
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.475,21 % 0,02599316
Fon Yönetim Ücreti
445.934,09 % 0,45500054
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.517,06 % 0,0046089
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.191,75 % 0,00121598
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21,95 % 0,0000224
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00027355
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.186,88 % 0,01345499
TOPLAM GİDERLER
493.250,85 % 0,50327932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.007.375,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835482


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3186 8,3603 % 0,98  
Frank 6,8999 6,9415 % 0,56  
Riyal 1,7976 1,8066 % 0,70  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.656 36,80  
Altın Gr. 359 360 9,07  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,86 14,92 0,49  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 0,12  
B. Petrol 32,74 32,74 -1,37  
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