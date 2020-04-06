***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 20:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.211,41 % 0,00225637
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
444,4 % 0,00045344
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.475,21 % 0,02599316
Fon Yönetim Ücreti
445.934,09 % 0,45500054
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.517,06 % 0,0046089
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.191,75 % 0,00121598
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21,95 % 0,0000224
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00027355
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.186,88 % 0,01345499
TOPLAM GİDERLER
493.250,85 % 0,50327932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.007.375,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835482
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0462
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0467
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05360,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 10,15
|Açılış
|: 360,81
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
360,87
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3186
|8,3603
|% 0,98
|
|Frank
|6,8999
|6,9415
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|36,80
|
|Altın Gr.
|359
|360
|9,07
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,92
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,12
|
|B. Petrol
|32,74
|32,74
|-1,37
|
Seans Raporu
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17:59TSPOR
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