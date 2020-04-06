***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00225637Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti444,4 % 0,00045344Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.475,21 % 0,02599316Fon Yönetim Ücreti445.934,09 % 0,45500054Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.517,06 % 0,0046089Gecelik Ters Repo Komisyonu1.191,75 % 0,00121598Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21,95 % 0,0000224Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00027355Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.186,88 % 0,01345499TOPLAM GİDERLER493.250,85 % 0,50327932DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.007.375,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835482BIST