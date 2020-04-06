***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00079089Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.703,12 % 0,00096674Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.119,32 % 0,02221626Fon Yönetim Ücreti1.882.908,81 % 0,6734006Hisse Senedi Komisyonu108.548,02 % 0,03882095Tahvil Bono Komisyonu1.834,02 % 0,00065592Gecelik Ters Repo Komisyonu86.210,25 % 0,0308321Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu643,71 % 0,00023022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00009588Türev Araçlar Komisyonu193.165,39 % 0,06908337Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.082,78 % 0,01004348TOPLAM GİDERLER2.368.694,93 % 0,8471364DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ279.611.989,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835483BIST