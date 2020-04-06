***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00093714Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.340,82 % 0,00099198Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.066,16 % 0,02926855Fon Yönetim Ücreti1.468.798,24 % 0,62244068Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19,4 % 0,00000822Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu90.756,93 % 0,03846056Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00011361Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler232.319,86 % 0,09845146TOPLAM GİDERLER1.865.780,92 % 0,79067221DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ235.974.010,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835484BIST