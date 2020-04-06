***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,01171793Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti391 % 0,00207185Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.674,85 % 0,05656443Fon Yönetim Ücreti28.233,35 % 0,1496043Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu114,23 % 0,00060529Gecelik Ters Repo Komisyonu147 % 0,00077893Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39,85 % 0,00021116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.875,48 % 0,02053559Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00142062Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.511,57 % 0,04510154TOPLAM GİDERLER54.466,84 % 0,28861164DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.872.017,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835485BIST