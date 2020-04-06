***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00046226Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.185,26 % 0,00087487Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.138,47 % 0,00922651Fon Yönetim Ücreti288.033,9 % 0,0602093Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17,05 % 0,00000356Gecelik Ters Repo Komisyonu32.975,25 % 0,006893Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.181,45 % 0,00024696Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00005604Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler109.866,07 % 0,02296591TOPLAM GİDERLER482.876,96 % 0,10093842DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ478.387.685,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835491BIST