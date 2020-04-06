***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00173016Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti931,84 % 0,00072905Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.469,6 % 0,03400969Fon Yönetim Ücreti167.297,51 % 0,13089001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu116.535,5 % 0,09117489Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00020976Türev Araçlar Komisyonu1.251,47 % 0,00097912Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler66.422,97 % 0,05196792TOPLAM GİDERLER398.388,4 % 0,3116906DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.815.338,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835492BIST