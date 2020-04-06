***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00338602Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti600,58 % 0,00091958Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.880,44 % 0,03044013Fon Yönetim Ücreti51.290,51 % 0,07853396Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.584,07 % 0,02692402Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0004105Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.822,26 % 0,01350829TOPLAM GİDERLER100.657,37 % 0,15412251DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.309.971,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835493BIST