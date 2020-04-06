***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00263226Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti720,82 % 0,000858Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.136,76 % 0,03230115Fon Yönetim Ücreti209.475,09 % 0,24934025Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.467,86 % 0,00293752Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00031912Türev Araçlar Komisyonu6.913,43 % 0,00822912Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.455 % 0,01720593TOPLAM GİDERLER263.648,47 % 0,31382335DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.011.744,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835503BIST