***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00150982Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.281,08 % 0,00087465Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.393,93 % 0,02553039Fon Yönetim Ücreti575.130,37 % 0,39266538Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu335,3 % 0,00022892Gecelik Ters Repo Komisyonu1.296,75 % 0,00088535Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00018304Türev Araçlar Komisyonu96.518,45 % 0,06589715Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.391,9 % 0,06307979TOPLAM GİDERLER806.827,29 % 0,55085448DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.468.317,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835504BIST