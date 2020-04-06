***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00221593Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti893,98 % 0,00089581Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.673,26 % 0,02672777Fon Yönetim Ücreti130.623,08 % 0,13089001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00026865Türev Araçlar Komisyonu22.319,56 % 0,02236517Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.880,23 % 0,01190451TOPLAM GİDERLER194.869,62 % 0,19526783DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.796.068,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835507BIST