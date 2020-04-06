***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00426761Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti470,4 % 0,00090778Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.545,87 % 0,03193045Fon Yönetim Ücreti40.694,67 % 0,07853314Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.647,59 % 0,00510936Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00051738Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.778,75 % 0,02659042TOPLAM GİDERLER76.616,79 % 0,14785615DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.818.466,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835509BIST