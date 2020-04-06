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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 21:25
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.211,41 % 0,01409691
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
391 % 0,00249248
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.574,01 % 0,02278297
Fon Yönetim Ücreti
12.319,66 % 0,0785332
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
220,5 % 0,0014056
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00170904
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.686,07 % 0,02349731
TOPLAM GİDERLER
22.670,75 % 0,14451752
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.687.198,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835510


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2840 8,3255 % 0,56  
Frank 6,9120 6,9537 % 0,74  
Riyal 1,8009 1,8100 % 0,89  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.667 47,67  
Altın Gr. 363 364 13,20  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,02 15,07 0,65  
Gümüş Gr. 3,27 3,29 0,17  
B. Petrol 33,12 33,12 -0,99  
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