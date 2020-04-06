***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,01409691Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti391 % 0,00249248Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.574,01 % 0,02278297Fon Yönetim Ücreti12.319,66 % 0,0785332Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu220,5 % 0,0014056Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00170904Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.686,07 % 0,02349731TOPLAM GİDERLER22.670,75 % 0,14451752DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.687.198,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835510BIST