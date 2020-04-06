***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00174015Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.094,6 % 0,00086134Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.784,18 % 0,02028946Fon Yönetim Ücreti565.547,5 % 0,44502695Hisse Senedi Komisyonu61.886,77 % 0,04869844Tahvil Bono Komisyonu131,66 % 0,0001036Gecelik Ters Repo Komisyonu1.118,25 % 0,00087995Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu992,61 % 0,00078108Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00021097Türev Araçlar Komisyonu56.540,03 % 0,04449111Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.766,9 % 0,01555449TOPLAM GİDERLER735.342,01 % 0,57863753DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.081.630,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835511BIST