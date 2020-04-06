***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,01461848Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti391 % 0,0025847Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.719,14 % 0,05763771Fon Yönetim Ücreti19.800,38 % 0,13089004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00177227Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.607,36 % 0,17588746TOPLAM GİDERLER57.997,39 % 0,38339067DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.127.491,27