***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,01666939Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti391 % 0,00294732Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.724,62 % 0,04315162Fon Yönetim Ücreti12.154,44 % 0,09161896Hisse Senedi Komisyonu440,43 % 0,00331992Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00202091Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.915,5 % 0,02197675TOPLAM GİDERLER24.105,5 % 0,18170486DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.266.293,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835527BIST