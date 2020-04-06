***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00050977Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.763,4 % 0,00086753Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.106,55 % 0,00832321Fon Yönetim Ücreti216.052,15 % 0,04980393Hisse Senedi Komisyonu1.667,51 % 0,00038439Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.859,25 % 0,0018117Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0000618Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.202,42 % 0,00995894TOPLAM GİDERLER311.130,79 % 0,07172127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ433.805.458,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835529BIST