***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00297028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti590,08 % 0,00079257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.793,68 % 0,01987027Fon Yönetim Ücreti48.724,36 % 0,06544459Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.105,5 % 0,00551434Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0003601Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.537,62 % 0,01281054TOPLAM GİDERLER80.230,75 % 0,10776269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.451.323,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835535BIST