***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00353123Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri254,14 % 0,00040582Bağımsız Denetim Ücreti570,94 % 0,00091169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.024,24 % 0,01760377Fon Yönetim Ücreti26.121,78 % 0,04171188Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00018779Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.840,22 % 0,01092263TOPLAM GİDERLER47.140,33 % 0,0752748DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.624.321,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835536BIST