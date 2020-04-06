***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.105,8 % 0,00308311Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti391 % 0,00109016Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.870,71 % 0,02194454Fon Yönetim Ücreti241.524,41 % 0,67340069Hisse Senedi Komisyonu25.387,88 % 0,07078463Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu766,5 % 0,0021371Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu128,1 % 0,00035716Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0007475Türev Araçlar Komisyonu50.129,13 % 0,13976637Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.183,58 % 0,02560499TOPLAM GİDERLER336.755,21 % 0,93891625DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.866.373,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835479BIST