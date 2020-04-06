***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 20:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.105,8 % 0,00308311
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
391 % 0,00109016
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.870,71 % 0,02194454
Fon Yönetim Ücreti
241.524,41 % 0,67340069
Hisse Senedi Komisyonu
25.387,88 % 0,07078463
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
766,5 % 0,0021371
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
128,1 % 0,00035716
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0007475
Türev Araçlar Komisyonu
50.129,13 % 0,13976637
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.183,58 % 0,02560499
TOPLAM GİDERLER
336.755,21 % 0,93891625
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.866.373,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835479
BIST
11:2594.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 1.977,83
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:256,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0380
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:257,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3397
En Düşük
7,2810
11:25357,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,18
|Açılış
|: 357,82
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|9,90
|1.428.179
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|2.936.981
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,42
|106.581.868
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.834.336
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|RALYH
|7,08
|370.101
|% -2,07
|
|GARAN
|7,98
|336.473.873
|% 2,84
|
|THYAO
|9,46
|325.130.207
|% 3,16
|
|ASELS
|24,20
|250.138.382
|% 2,11
|
|PGSUS
|39,84
|245.150.959
|% 8,79
|
|SASA
|9,67
|205.819.474
|% 4,43
|
|YKBNK
|1,91
|141.707.564
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|55.639.878
|% 1,89
|
|TSKB
|0,95
|45.451.432
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,21
|56.410.583
|% 2,54
|
|GSRAY
|2,42
|106.581.868
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2682
|8,3096
|% 0,07
|
|Frank
|6,8788
|6,9203
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7821
|1,7911
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.656
|-6,86
|
|Altın Gr.
|357
|357
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,23
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|33,56
|33,56
|0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2499, 98 artarak (% 2.29 ) 111, 725
-
11:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, IHLGM, TSKB
-
11:38XU100
Endeks 94, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 25 üstünde . İşlem hacmi 4, 024.00 milyon TL de
-
11:38KFEIN
Yüzde 5.57 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 955 adet işlem
-
11:37GLRYH
Yüzde 5.50 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 607 adet işlem