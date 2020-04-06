***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,41 % 0,00285677Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti655,52 % 0,00084682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.621,15 % 0,02147171Fon Yönetim Ücreti48.634,44 % 0,06282745Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,69 % 0,00000218Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00034634Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.003,21 % 0,01292245TOPLAM GİDERLER78.395,52 % 0,10127372DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.409.535,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835506BIST