***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 21:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.211,41 % 0,00285677
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
655,52 % 0,00084682
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.621,15 % 0,02147171
Fon Yönetim Ücreti
48.634,44 % 0,06282745
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,69 % 0,00000218
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00034634
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.003,21 % 0,01292245
TOPLAM GİDERLER
78.395,52 % 0,10127372
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.409.535,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835506
BIST
13:1094.022
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 1.950,38
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:106,7491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0318
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:107,3536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:10358,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,04
|Açılış
|: 358,96
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|6.003.707
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,42
|151.857.333
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.245.646
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|GARAN
|7,97
|483.931.135
|% 2,71
|
|THYAO
|9,47
|448.947.419
|% 3,27
|
|ASELS
|24,10
|378.102.792
|% 1,69
|
|PGSUS
|40,28
|360.190.679
|% 9,99
|
|SASA
|9,69
|320.964.870
|% 4,64
|
|YKBNK
|1,90
|216.050.566
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|84.217.180
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|151.857.333
|% 10,00
|
|GARAN
|7,97
|483.931.135
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,10
|122.369.261
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2885
|8,3300
|% 0,31
|
|Frank
|6,9157
|6,9573
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7902
|1,7992
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-8,30
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|0,83
|