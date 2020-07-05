***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.556 % 0,003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.836,58 % 0,017Fon Yönetim Ücreti395.513,88 % 0,092Hisse Senedi Komisyonu2.877,95 % 0,001Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.859,25 % 0,002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1,16 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler116.051,54 % 0,027TOPLAM GİDERLER616.294,03 % 0,143DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ431.122.357,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854640BIST