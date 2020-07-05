***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.225 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.461,37 % 0,04Fon Yönetim Ücreti1.583.778,79 % 0,89Hisse Senedi Komisyonu135.149,86 % 0,08Tahvil Bono Komisyonu131,66 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.189,25 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.009,02 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu144.957,02 % 0,08Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.155,2 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.984.654,87 % 1,11DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ177.941.974,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854643BIST