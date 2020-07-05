***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.448,35 % 0,002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.477,88 % 0,052Fon Yönetim Ücreti387.112,52 % 0,262Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu831,87 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.064.710,21 % 0,72Türev Araçlar Komisyonu72.073,18 % 0,049Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.349,67 % 0,016TOPLAM GİDERLER1.633.844,58 % 1,105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.877.092,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854647BIST