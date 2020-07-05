***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.780,15 % 0,003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.816,86 % 0,072Fon Yönetim Ücreti434.586,5 % 0,499Hisse Senedi Komisyonu206,32 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.710,75 % 0,003Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39,04 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.467,86 % 0,003Vergiler ve Diğer Harcamalar354.050,27 % 0,406Türev Araçlar Komisyonu10.522,72 % 0,012Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler123.460,62 % 0,142TOPLAM GİDERLER997.481,96 % 1,145DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.147.298,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854650BIST