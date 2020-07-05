***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.317,75 % 0,004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.280,48 % 0,08Fon Yönetim Ücreti101.286,54 % 0,157Hisse Senedi Komisyonu273,32 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.030,76 % 0,09Vergiler ve Diğer Harcamalar170.311,19 % 0,264Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.402,1 % 0,042TOPLAM GİDERLER414.743,01 % 0,643DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.485.857,85 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854657BIST