***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,018Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.437,5 % 0,007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.234,39 % 0,144Fon Yönetim Ücreti62.842,71 % 0,299Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu114,23 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu147 % 0,001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39,85 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.875,48 % 0,018Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.708,71 % 0,051TOPLAM GİDERLER113.997,54 % 0,543DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.003.002,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854661BIST