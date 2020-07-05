***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2020 22:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Açıklama
2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.445,4 % 0,004
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
134.517,28 % 0,045
Fon Yönetim Ücreti
4.000.855,9 % 1,347
Hisse Senedi Komisyonu
206.085,14 % 0,069
Tahvil Bono Komisyonu
10.313,07 % 0,003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
158.844 % 0,053
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.375,66 % 0,001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
387.423,38 % 0,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
85.213,91 % 0,029
TOPLAM GİDERLER
5.001.671,41 % 1,684
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
297.063.601,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854663
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8661
En Düşük
6,8611
18:007,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7277
En Düşük
7,7068
18:00392,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 392,36
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5416
|8,5845
|% 0,26
|
|Frank
|7,2397
|7,2833
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.778
|-0,28
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|4,90
|
|Tam
|2.612
|2.626
|5,10
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|
Seans Raporu
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