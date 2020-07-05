***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.445,4 % 0,004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134.517,28 % 0,045Fon Yönetim Ücreti4.000.855,9 % 1,347Hisse Senedi Komisyonu206.085,14 % 0,069Tahvil Bono Komisyonu10.313,07 % 0,003Gecelik Ters Repo Komisyonu158.844 % 0,053Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.375,66 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu387.423,38 % 0,13Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler85.213,91 % 0,029TOPLAM GİDERLER5.001.671,41 % 1,684DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ297.063.601,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854663BIST